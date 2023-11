Comenzó la votación en Tucumán para definir el próximo presidente de los argentinos

Sí, siempre y cuando la persona esté incluida en el padrón dispuesto por la CNE, está habilitada a sufragar, y tiene el derecho y la obligación de hacerlo. Por lo tanto, la no concurrencia a las PASO y/o a las generales no representa un impedimento para votar en la segunda vuelta, más allá de haber pagado o no las multas correspondientes.