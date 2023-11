Daniel Schávelzon: "Gran parte del mundo del arte es falso"

-Me acordé porque él me hizo acordar. La primera vez que lo vi fue en un sanatorio cuando tuve que internar de urgencia a una persona de la familia y en la cama de al lado había un viejo que se puso a hablar y yo no le di bolilla. Me dijo soy Kurth con “h” y eso me quedó. Mucho después me lo encontré en un geriátrico cuando tuve que internar a otro familiar e iba de visita y él vino a saludarme. Me dijo: “usted no se acuerda pero yo soy Kurth el que estaba en la cama de al lado”, y ahí empezó a comentar varias cosas de la Segunda Guerra y me enganchó. Uno está atento a las cosas interesantes y ahí comenzó la idea de entrevistarlo. Me pareció increíble su capacidad de engaño. Uno está más acostumbrado a falsificadores que se dedican a falsificar cuadros de pirulo y se pasan 40 años haciendo cuadros de esa persona porque les salen bien. Este era un hiperquinético que cuando le empezaban a salir bien los quemaba y se ponía a hacer otra cosa porque sabía, y tenía razón, que si seguía lo iban a descubrir.