Minotauro y Paco Porrúa

Cuando me enteré de la existencia de este libro, supe que debía leerlo. No solo porque siempre me atrajo la ciencia ficción, sino porque corrí a mi biblioteca y, efectivamente encontré un libro editado por la mítica editorial Minotauro. ¿Cuál? Pues La naranja mecánica de Anthony Burgess. Mi memoria no me había jugado una mala pasada, efectivamente, yo era uno más de los muchos lectores que a lo largo de los años de trayectoria de Minotauro había consumido algo de su extenso catálogo.