Nuevas tecnologías: 48 horas para videojuegos con realidad virtual

“Hay dos equipos trabajando -contó Sebastián Buratto, desarrollador y referente de la Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos de Tucumán (CDVT)-. Con el mío estamos haciendo una experiencia de realidad virtual para ciegos, o para que personas que ven puedan saber cómo vive alguien que no ve. Te ponés las cajas (anteojos de realidad virtual) y no ves nada, pero escuchás hacia los lados, porque la RV tiene sonido espacial. La idea surgió en un asado; no es para vender, sino para generar consciencia. Es un juego totalmente narrativo; una voz te contextualiza si, por ejemplo, estás en un incendio o estás en medio del agua, tenés que encontrar la forma de salir escuchando. Todo es sensorial”.