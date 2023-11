Teatro: enredos divertidos en “La verdad de Freud”

- La obra llegó a mis manos en una búsqueda que hice de varias semanas. Quería que sea un texto que se vaya de lo clásico, que no sea siempre lo mismo que la gente consume en Tucumán, para ese público que habitualmente tampoco va al teatro y que el mensaje de la obra y que no solo atraviese a un segmento etario de personas, sino a todos en general. A su vez, que también pueda atravesarlo en mí. Con De Ruvo, quien tiene varias obras en las que aborda la pisquis, me contacte vía mail compartiéndole que quería dirigir su obra en la Argentina, en la provincia de Tucumán, y ahí empezó todo este viaje.