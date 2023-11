“La casa de Bernarda Alba”, en flamenco

“Decido llevar la obra al estilo flamenco porque es mi fuerte, es a lo que me dedico y es lo que amo hacer; para cada situación el género tiene una letra, un cante, y eso me ayudó a elegir cada palo (o sea cada ritmo) según la situación que se desarrolla y así fui eligiendo la música según la trama. Además, el hecho de ser todas mujeres me da mucha más fuerza para poder expresar lo que somos cada una. El flamenco tiene eso de tener. El baile es mi manera de llegar al público, de expresar lo que siento y obviamente el hecho de tener mi propia escuela de flamenco hace que cada una de las bailaoras pueda expresarse con su cuerpo y contarte una historia sin hablar”, sostiene.