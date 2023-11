Universitario vs SIC: una historia de pocos pero muy intensos capítulos

Los siguientes dos enfrentamientos entre "Serpientes" y "Zanjeros" fueron ya en el nuevo milenio, por el Nacional de Clubes. El 6 de agosto de 2005, "Uni" se impuso 19-14 en Ojo de Agua, y en ese mismo escenario los de San Isidro se tomaron revancha el 24 de mayo de 2008, con un estrecho 13-10. En ambos duelos estuvo como titular Diego Más. "Recuerdo bien los dos partidos, porque jugar contra el SIC no cosa de todos los días. Rescato más el de 2005, ellos eran tricampeones de la URBA y punteros, nosotros igual, era un Tucumán vs Buenos Aires para ver dónde estábamos parados. Qué partido realmente, ellos con varios Pumas como (Diego) Albanese, (Federico) Serra, (Diego) Petranera, (Lucio) López Fleming...y su entrenador era el Rafa Madero. O sea, el SIC en su máxima expresión. Los veíamos por la tele, un club increíble digno de imitar en todo aspecto. Lo jugamos como una final, y creo que a partir de ahí nos dimos cuenta de que podíamos competir contra cualquier equipo. Además hicimos un tercer tiempo increíble, en el que se formó una relación de amistad de clubes que dura hasta hoy", recuerda el ex apertura de las "Serpientes", y añade: "cómo me gustaría tener 15 años menos para jugar esta final del Nacional de Clubes".