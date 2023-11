Qué es el fallo muscular y en qué nos ayuda si queremos aumentar nuestra musculatura

Cómo prepararse para llegar al fallo muscular

Para llegar al fallo , no hay que tener en cuenta el número de repeticiones, sino hacerlas hasta ya no poder más, por eso es interesante utilizar una carga superior a la habitual siempre que permita la correcta ejecución del movimiento. Por eso, para arrancar, es necesario un muy buen calentamiento y llegar descansado al entrenamiento, es decir, estar un par de días sin entrenar. No se recomienda que sea el entrenamiento cotidiano sino que se realice de manera esporádica para favorecer un buen desarrollo muscular.