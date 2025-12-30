Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Nuevo esquema de subsidios a la energía: qué se prevé para Tucumán

Se elimina la segmentación por ingresos.

Nuevo esquema de subsidios a la energía: qué se prevé para Tucumán
Hace 2 Hs

La Secretaría de Energía nacional dio a conocer los nuevos valores mayoristas de la electricidad y el gas natural, que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero y se reflejarán en los cuadros tarifarios del verano. La actualización contempla un aumento del 3,22% en la energía eléctrica y del 0,53% en el precio mayorista del gas. De acuerdo con estimaciones del sector citadas por el sitio especializado “EconoJournal”, el impacto promedio en las facturas finales se ubicará entre el 2,5% y el 3%.

En paralelo, el costo del transporte en alta tensión registró una suba cercana al 0,91%. Los ajustes quedaron formalizados mediante las resoluciones 604 y 605, publicadas ayer en el Boletín Oficial.

El precio de la electricidad y del gas representa uno de los tres ítems que integran la factura de los usuarios residenciales, junto con los cargos por transporte y distribución.

A la vez, mediante un decreto que se publicará en los próximos días, el gobierno de Javier Milei avanzará en un nuevo esquema de “Subsidios Energéticos Focalizados” (SEF). Este diseño tendrá dos grupos: los hogares con y sin subvenciones estatales (pagarán tarifa plena), eliminando a partir del 1 de enero la actual segmentación tarifaria en tres niveles según los ingresos (N1, N2 y N3).

Por un lado, los hogares de altos ingresos (Nivel 1) comenzarán a abonar el precio pleno de la energía, sin ningún tipo de subsidio. Por otro, los usuarios que permanezcan subvencionado (Niveles 2 y 3) contarán con un bloque de consumo bonificado de hasta 300 kilovatios hora (kWh) mensuales, un promedio entre los 350 kWh actualmente subsidiados para el Nivel 2 y los 250 kWh del Nivel 3. El consumo que supere ese umbral deberá pagarse al valor pleno de la energía.

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas

Ante los cambios planteados a nivel nacional, en la empresa de distribución de electricidad de Tucumán, EDET, señalaron que “habría que esperar unos meses para ver cuál será el impacto real, tanto en la cantidad de clientes subsidiados, como así también el impacto en la factura según cada caso”, al considerar diferentes variables que se consideran para establecer la subvención.

Variables

En la actualidad, el 70% del total de clientes en Tucumán pertenece al segmento de menores ingresos, y un 14% al segmento de ingresos medios. Es decir, el 84% de los consumidores recibe subsidio nacional. El porcentaje restante no percibe el aporte de la Nación. Para determinar el impacto de las modificaciones, habrá que tener en cuenta diferentes variables:

• Ingresos: recibirán subsidios nacionales aquellas viviendas cuyos integrantes en total tengan ingresos menores a tres canastas básicas tipo 2 (Indec). Por arriba de ese ingreso no recibirán subsidio nacional.

• Cantidad de kWh subsidiados: en los meses “de alta demanda” (diciembre, enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto) se subsidiará un porcentaje del valor de los primeros 300 kWh/mes, mientras que en los meses restantes (marzo, abril, setiembre, octubre, noviembre) el tope de kWh/mes subsidiados será de 150.

El consumo promedio de los servicios residenciales en Tucumán es de 262 kWh por mes, tomando todo el período anual. Un 62,5% de los clientes consume el promedio o está por debajo, conforme a datos de EDET.

Tarifas calientes: ¿cómo se aplicarán los subsidios a la energía?

Tarifas calientes: ¿cómo se aplicarán los subsidios a la energía?

• El aporte estatal no será uniforme a lo largo del tiempo. Durante 2026 se implementará un esquema de reducción gradual de los subsidios para los hogares alcanzados por el sistema SEF. En enero, el Estado cubrirá aproximadamente el 75% del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) -también en el precio del gas en el punto de ingreso al sistema (PIST)-. Ese porcentaje disminuirá de manera progresiva hasta ubicarse en torno al 50% hacia diciembre de 2026, según estimaciones de Energía.

Temas TucumánEDETJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuándo comienza el pago del 20% a los empleados estatales en Tucumán

Cuándo comienza el pago del 20% a los empleados estatales en Tucumán

Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

Lo más popular
El hincha del fútbol argentino: entre la épica y el desgaste
1

El hincha del fútbol argentino: entre la épica y el desgaste

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario
2

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país
3

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Si querés estudiar en España, empezá a alistarte para la convocatoria de Fundación Carolina
4

Si querés estudiar en España, empezá a alistarte para la convocatoria de Fundación Carolina

Abren un concurso internacional para escribir sobre el futuro de la democracia en América Latina
5

Abren un concurso internacional para escribir sobre el futuro de la democracia en América Latina

Google lanza un experimento para la práctica de idiomas: Little Language Lessons
6

Google lanza un experimento para la práctica de idiomas: Little Language Lessons

Más Noticias
Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Navidad, sin repunte: el comercio capitalino cerró diciembre con ventas estancadas

Navidad, sin repunte: el comercio capitalino cerró diciembre con ventas estancadas

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Caputo desafió a los bancos por los dólares del colchón: No rompan más y acepten los depósitos

Caputo desafió a los bancos por los "dólares del colchón": "No rompan más y acepten los depósitos"

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Melconian advirtió que la inflación cero no es creíble y que Milei arriesga su autoridad

Melconian advirtió que la inflación cero "no es creíble" y que Milei arriesga su autoridad

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas

Comentarios