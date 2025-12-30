Nuevo esquema de subsidios a la energía: qué se prevé para Tucumán

La Secretaría de Energía nacional dio a conocer los nuevos valores mayoristas de la electricidad y el gas natural, que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero y se reflejarán en los cuadros tarifarios del verano. La actualización contempla un aumento del 3,22% en la energía eléctrica y del 0,53% en el precio mayorista del gas. De acuerdo con estimaciones del sector citadas por el sitio especializado “EconoJournal”, el impacto promedio en las facturas finales se ubicará entre el 2,5% y el 3%.