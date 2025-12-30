Nuevo esquema de subsidios a la energía: qué se prevé para Tucumán

La Secretaría de Energía nacional dio a conocer los nuevos valores mayoristas de la electricidad y el gas natural, que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero y se reflejarán en los cuadros tarifarios del verano. La actualización contempla un aumento del 3,22% en la energía eléctrica y del 0,53% en el precio mayorista del gas. De acuerdo con estimaciones del sector citadas por el sitio especializado “EconoJournal”, el impacto promedio en las facturas finales se ubicará entre el 2,5% y el 3%.
En paralelo, el costo del transporte en alta tensión registró una suba cercana al 0,91%. Los ajustes quedaron formalizados mediante las resoluciones 604 y 605, publicadas ayer en el Boletín Oficial.
El precio de la electricidad y del gas representa uno de los tres ítems que integran la factura de los usuarios residenciales, junto con los cargos por transporte y distribución.
A la vez, mediante un decreto que se publicará en los próximos días, el gobierno de Javier Milei avanzará en un nuevo esquema de “Subsidios Energéticos Focalizados” (SEF). Este diseño tendrá dos grupos: los hogares con y sin subvenciones estatales (pagarán tarifa plena), eliminando a partir del 1 de enero la actual segmentación tarifaria en tres niveles según los ingresos (N1, N2 y N3).
Por un lado, los hogares de altos ingresos (Nivel 1) comenzarán a abonar el precio pleno de la energía, sin ningún tipo de subsidio. Por otro, los usuarios que permanezcan subvencionado (Niveles 2 y 3) contarán con un bloque de consumo bonificado de hasta 300 kilovatios hora (kWh) mensuales, un promedio entre los 350 kWh actualmente subsidiados para el Nivel 2 y los 250 kWh del Nivel 3. El consumo que supere ese umbral deberá pagarse al valor pleno de la energía.
Ante los cambios planteados a nivel nacional, en la empresa de distribución de electricidad de Tucumán, EDET, señalaron que “habría que esperar unos meses para ver cuál será el impacto real, tanto en la cantidad de clientes subsidiados, como así también el impacto en la factura según cada caso”, al considerar diferentes variables que se consideran para establecer la subvención.
Variables
En la actualidad, el 70% del total de clientes en Tucumán pertenece al segmento de menores ingresos, y un 14% al segmento de ingresos medios. Es decir, el 84% de los consumidores recibe subsidio nacional. El porcentaje restante no percibe el aporte de la Nación. Para determinar el impacto de las modificaciones, habrá que tener en cuenta diferentes variables:
• Ingresos: recibirán subsidios nacionales aquellas viviendas cuyos integrantes en total tengan ingresos menores a tres canastas básicas tipo 2 (Indec). Por arriba de ese ingreso no recibirán subsidio nacional.
• Cantidad de kWh subsidiados: en los meses “de alta demanda” (diciembre, enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto) se subsidiará un porcentaje del valor de los primeros 300 kWh/mes, mientras que en los meses restantes (marzo, abril, setiembre, octubre, noviembre) el tope de kWh/mes subsidiados será de 150.
El consumo promedio de los servicios residenciales en Tucumán es de 262 kWh por mes, tomando todo el período anual. Un 62,5% de los clientes consume el promedio o está por debajo, conforme a datos de EDET.
• El aporte estatal no será uniforme a lo largo del tiempo. Durante 2026 se implementará un esquema de reducción gradual de los subsidios para los hogares alcanzados por el sistema SEF. En enero, el Estado cubrirá aproximadamente el 75% del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) -también en el precio del gas en el punto de ingreso al sistema (PIST)-. Ese porcentaje disminuirá de manera progresiva hasta ubicarse en torno al 50% hacia diciembre de 2026, según estimaciones de Energía.