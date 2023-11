Ale Arrieta: despedirse y renacer, a través de canciones

Arrieta empezó a formarse en guitarra en la ESEA (Escuela Superior de Educación Artística), pero siguió como autodidacto, y también cursó en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. “Yo era disruptivo; me gustaba sacar mis propias canciones de oído. De a poco fui aprendiendo también a tocar el piano”, cuenta. Si bien sus padres, ambos cantantes profesionales del campo coral y lírico, no se pusieron a enseñarle música, “sí me guiaron en técnicas básicas de canto, como para respirar mejor y administrar la voz al cantar. Por mis padres es que me encantan la música clásica y la ópera, pero yo sigo mi propio camino”.