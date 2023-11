Cuáles son los errores y aciertos cuando intentamos adelgazar

• Regulación emocional: hoy en día lo que más se utiliza para la regulación emocional no es salir a caminar ni llorar. Se come. A veces, una persona siente algo que no quiere sentir, por lo que come para aliviarlo. Entender qué válvulas de escape utiliza cada uno y cómo podemos darles un nuevo significado a estas válvulas de escape también es fundamental en el proceso de salud y pérdida de peso.