Falleció el reconocido empresario tucumano Oscar Luquin

Conocedor del rubro, sostenía que "la clave es la constancia de todos los días, tener las ganas, de gustarte lo que uno hace y que totalmente sea del agrado de uno, nadie triunfa en algo que no le gusta. A mí me sigue gustando, yo no decido nada ahora, lo hacen mis hijos que están a cargo, pero sigo presente. Ya les di lugar a ellos para que decidan, si hubiera estado solo ya hubiera tenido que vender la empresa. Hay que saber delegar, esa es una de las realidades que hay que tener en cuenta".