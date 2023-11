Obras de artistas tucumanas, al patrimonio

- La lucha de Guerrilla Girls, como todas las luchas feministas no han puesto fin totalmente al patriarcado pero eso no implica que no hayan hecho mella en la política patriarcal en los museos. Son muchos los avances en Argentina y en el mundo que se han logrado a través de las luchas feministas. Es absolutamente positivo que el Estado haga escucha de esta situación y, a través de sus propias instituciones, genere iniciativas para transformar desigualdades.