Sergio Massa: “Necesitamos ponernos de acuerdo en 10 temas para 10 años”

Sí, porque es lo que siento que es mejor para el país. Yo no digo lo que voy a hacer como una cosa voluntarista. Es lo que creo que hay que hacer para que a la Argentina le vaya bien. Dios me dio la gracia de poder ocupar muchas responsabilidades, muchas. Tuve seis años de director de Anses. Me tocó jubilar a más de un millón y medio de mujeres que no tenían jubilación y que muchas eran víctimas de empleadores que no le habían hecho los aportes. Ahora necesitamos ponernos de acuerdo alrededor de 10 temas y comprometernos que esos 10 temas por lo menos por 10 años no los tocamos. Después nos quedan 60 temas para matarnos, discutir, pelearnos.