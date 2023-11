Fertilizar una hectárea de caña cuesta de $54.000 a $100.000

Uno de los aspectos sobresalientes del estudio fueron las fluctuaciones de los precios de la urea y del CAN (nitrato de amonio calcáreo). Según Paredes, el costo histórico de la urea entre 2016 y 2023 se situó en U$S 0,58 por kilo (U$S/kg), mientras que el CAN alcanzó los 0,60 U$S/kg. Los precios más elevados se observaron el año pasado: 1,37 U$S/kg y 1,23 U$S/kg, respectivamente. En lo que va del año en curso, el precio de la urea osciló de los 0,57 U$S/kg a los 0,88 U$S/kg; y el CAN, entre los 0,60 U$S/kg y los 0,91 U$S/kg.