QV4 vuelve al pago para divertir y divertirse

- (DS) Cuando venimos a Tucumán siempre armamos algo especial. Más de una vez hicimos contenidos inéditos en música y humor que sabemos que el tucumano de raza va a valorar. Como diría el meme del Guasón: si no so tucumano... no lo entenderías. ¿Qué no? (risas). En “Qv4 Plan B” faltaba solo que voláramos en el escenario; mucha puesta, músicos, coristas, vestuario. Este nuevo espectáculo tiene una modalidad más concert, con un encanto y una conexión especial con el público.