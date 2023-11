Encerrate con Maxi González en “La otra habitación”

- La hipnosis llegó a mi vida hace aproximadamente ocho años. Siempre me interesó pero antes no había llegado el momento para estudiarla a fondo y poder salir a escena a demostrar de lo que somos capaces cuando logramos concentrarnos y nos animamos a conjugar la concentración con la imaginación. En mis shows nadie pasa vergüenza ni hace el ridículo; todo lo contrario, porque lo que quiero es que las personas que no se animaron a vivir la experiencia, en una próxima presentación quiera ser hipnotizada o hipnotizado.