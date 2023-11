El básquet de San Martín de Tucumán, un sueño que se hace realidad

El equipo “imparable” en el Pre-Federal y que tiene un papel protagonista en la Superliga, tiene un objetivo de cara al año entrante: ser parte de los torneos más importantes del país. “Veo cómo juegan y me emociono. Es uno de los equipos que mejor juega el básquet de Tucumán. Podemos ganar o perder, pero siempre con una idea muy clara”, explicó “Francis”, impactado por la repercusión del mundo San Martín. “He dirigido a casi todos los equipos de Tucumán y lo que estoy viviendo acá, no lo he vivido en ningún lado. En cinco minutos, las redes sociales estallan”.