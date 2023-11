Cartas de lectores: “Tiempos viejos”

“Eran otros hombres, más hombres los nuestros”, decía Julio Sosa en su tango titulado “tiempos viejos”. Cuando pienso en esta frase o escucho este tango, es inevitable para mí, que aparezca llenando la escena de mis recuerdos, la imagen de mi padre. De mi padre, ese hombre íntegro a cuya integridad no podía faltarle el humor. En mi niñez y adolescencia me reí muchísimo de las cosas que hacía y que decía. Era un hombre extraño, en comparación con otros, por lo menos para mí. De sus bromas y sus chistes no se salvaba nadie, ni mi propia madre para su “desgracia”. Recuerdo que en el año 1966, cuando llegó la televisión a nuestra provincia, él fue uno de los primeros vecinos que adquirió su televisor. Y, como mi madre se llamaba María Dolores, él la rebautizó llamándole “María Televisible”, porque, según él, miraba largos ratos la TV. Pero él también lo hacía. No se perdía un programa de “Combate”, con el que se cerraba la programación de un día a la semana. Pese a su cansancio y su sueño, porque era muy trabajador, se quedaba a ver este programa porque sentía algo muy especial por el mismo o, quizás, por los actores, con los que se identificaba. Cuando llegaba del trabajo, se enojaba con mi madre, cuando antes de bañarse le pedía a ella que le alcanzara las ojotas, el toallón o cualquier otra cosa, y mi madre no sabía dónde estaba. Lo peor que podía hacer ella, era preguntarle “dónde está” lo que necesitaba en ese momento, porque él, con ironía, le respondía: “Ahí, a la par de ese televisor”. A lo que mi madre reaccionaba haciendo un gesto, como diciendo: ¡qué hombre este! El día de los fieles difuntos no pasó en vano para mí, porque me trajo de recuerdo estas y otras anécdotas de mis queridos padres.