El ayuno intermitente puede ayudar a bajar de peso a diabéticos, dicen especialistas

Con precaución

Esto último también lo remarca la nutricionista tucumana Julieta Espeche. “Cada vez que iniciamos un cambio en nuestra alimentación, si no somos rigurosos con el control y con el acompañamiento profesional, podemos tener efectos rebote no deseados; es por ello que tanto la restricción de alimentos y nutrientes, como la reincorporación de ellos, debe ser forma progresiva -explicó-; el ayuno sí ayuda con el descenso de peso, pero lo importante al iniciarlo es estar acompañado por un profesional de la salud, con el cual se planteen y determinen objetivos claros. No es un tipo de alimentación que se pueda sostener en tiempos prolongados. Por esto es importante que haya objetivos claros”.