Canelada advirtió sobre la importancia de ficha limpia ante el caso del delegado preso

Canelada no sólo lamentó que no se aprobara el proyecto presentado en la Cámara, señaló además que es necesario que todo el arco político se exprese ante este tipo de casos. "Si una persona está presa y quiere asumir, si tenemos dirigentes con condenas y lo mismo pueden ser candidatos, entonces el divorcio de la sociedad con los dirigentes no va a hacer otra cosa que acentuarse", apuntó.