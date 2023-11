Se presentó el 2° Seven de Yerba Buena en el Jockey Club

Se inaugura el Circuito

La principal novedad de este año será la puesta en marcha de un Circuito Tucumano de Seven, al que el de Yerba Buena servirá como fecha inaugural. Dicho circuito se completará con dos eventos ya tienen historia: el Seven Joaquín Quintana, que se disputará el sábado 18 en Liceo (San Pablo), y con el Seven del Zorro, que tendrá lugar en Aguará Guazú (Aguilares) el sábado 25.

Según reveló Fortino, concluidas las tres fechas, el equipo que resulte campeón del Circuito ganará la Copa "Banco Macro" y se clasificará al Seven de Tafí del Valle con el auspicio de dicha entidad.