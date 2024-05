Qué son los calambres y cuáles son las causas de estos espasmos musculares?

Las causas principales del calambre no son la fatiga muscular

Los causas principales de los calambres no son en sí la fatiga muscular si no la deshidratación. Cuando al hacer actividad física no se ingieren los líquidos suficientes, los nervios que llegan a los músculos se deshidratan y no atienden el suministro de sodio que necesitan, tornándose hipersensibles y contrayéndose involuntariamente.