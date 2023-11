Los Tarcos tiene una corona que defender en Yerba Buena

Al mando de los campeones defensores volverá a estar Ricardo Gravano. El suyo es un apellido bastante ligado al seven: así como en los últimos años Ricardo fue entrenador de Tucumán 7 junto a Francisco Aráoz y Ezequiel Faralle, su hermano Leonardo es entrenador de Los Pumas 7’s junto a Santiago Gómez Cora. O sea, no es ningún improvisado en estos menesteres. “El año pasado yo no estaba con la Primera del club, pero sí venía con el proceso de seven del seleccionado tucumano, así que tenía varios jugadores de mi club trabajando conmigo desde hacía tiempo. Y como habíamos terminado anticipadamente el Torneo del Interior pudimos trabajar con un poquito más de tiempo. Además, ya habíamos trabajado a principios de año para el Seven de Tafí del Valle, donde ganamos la Copa de Plata, un año después de haber ganado la de Oro”, explicó Gravano las causas de la contundente superioridad de Los Tarcos en el primer Seven de Yerba Buena.