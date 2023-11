Aguará Guazú, listo para el 2° Seven de Yerba Buena

Aguilares es una de las ciudades del interior de la provincia en las que el rugby seven ha encontrado un suelo fértil para echar raíces. A Aguará Guazú, el club de la ciudad, definitivamente le gusta. Y cabe destacarlo, porque la disciplina reducida no goza del favor del público en todos lados. De hecho, el propio entrenador del equipo, José Lescano, confiesa que en su época de jugador, el seven no era de su agrado. "La verdad, no me gustaba jugarlo. Pero hoy sí me gusta entrenarlo, transmitirlo", traza la paradoja el ex forward del "Zorro" de Aguilares.