Una PYME salteña sueña con revolucionar la industria del packaging

R: Un telgopor puede costar dos pesos. Pero, en ese precio no está el costo ni el desarrollo de la industria. Vos tenés que desarrollar la industria del petróleo para hacer poliestireno, desarrollar esa otra industria para expandir el producto y como eso ya está amortizado no lo pasan al precio. Tampoco tienen el costo de lo que entre todos pagamos por la basura. Aquí no hay leyes de responsabilidad extendida al productor, por la cual, ante la compra de cualquier equipo tenés que hacerte cargo del costo de la eliminación de los residuos. Estos materiales pueden ser más costosos, pero tienen el valor agregado de ser productos biodegradables.