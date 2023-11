Tucumán acarició la heroica en el Argentino Juvenil

A los 22 minutos llegó el tercer y último try para Buenos Aires, que le permitió ponerse 19-12, a falta de menos de 20 minutos. Cinco minutos después, Tucumán respondió con otro try sin convertir, que lo dejaría sólo un punto por debajo (18-19) a falta de más de 10 minutos. Esa fallida patada terminaría siendo clave, porque el tanteador no se movió en los minutos finales y Buenos Aires se llevó el triunfo por la mínima para avanzar a semifinales como líder del grupo.