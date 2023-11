El vandalismo quemó las bombas e inundó el túnel de la calle Mendoza

Los túneles aún son competencia del ministerio de Obras Públicas de la Provincia. LA GACETA intentó contactar a Santiago Yanotti, que coordina esa cartera, pero no hubo respuesta. La intendenta sí hizo referencia en su discurso al tema. Aseguró que todavía no se habló del traspaso de los túneles a la capital. “Estamos atentos a trabajar en conjunto por una solución. No importa quién los tenga; la cuestión es solucionarle los problemas al vecino”, advirtió.