Copa Libertadores: “Nos preocupa saber cómo saldremos del Maracaná”

“Al estar arrinconados, nos empezamos a defender porque no nos quedaba otra. Uno de ellos, me hizo una especie de tackle y me tiró al piso. En ese instante, vinieron tres o cuatro de Fluminense para quitarme la riñonera, donde tenía el documento, celular y tarjetas de crédito. Desde el suelo, me recompuse y golpeé a uno para recuperar mis pertenencias”, relató Arrieta sobre la gris tarde en Copacabana. “Nos pegaban de todos lados y vi que uno tenía un cuchillo. Ahí no me quedó otra que salir corriendo”, agregó.