De Tucumán a Río de Janeiro: viajaron 52 horas para poder alentar a Boca en la final de la Libertadores

“Tenía un poco de ahorros y mi mamá Charo, también me ayudó con el dinero que faltaba. En parte tengo que agradecerle a ella y a Dios, por estar acá. No estoy con grandes lujos, pero estamos bien”, dijo Luna. “Es un esfuerzo muy grande venir. Estoy muy agradecido a mis hermanas y sobrinos que me colaboraron para poder viajar. Es la primera vez que vengo a Brasil”, agregó Arroyo, que cuando puede se acerca al estadio “Las Palmeras” para alentar a su otra pasión, Bella Vista. “Todos sabemos en la situación en la que se encuentra el país y somos conscientes de que salir de la Argentina cuesta mucho. Es un esfuerzo bastante grande”, advirtió Jiménez.