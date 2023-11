La Argentina ocupa el séptimo lugar como productor citrícola a nivel mundial

El contenido de residuos en los grupos de muestras analizados fue variable, de no detectados (ND) hasta coexistencia de varios principios activos (pa). En la tabla se pueden ver las concentraciones máximas (en mg/kg) de los pesticidas hallados con mayor frecuencia, su trazabilidad de fruta a jugo exprimido y concentrado y los límites máximos de residuos (LMR) establecidos por Senasa. Los límites de detección y cuantificación fueron de 0,005 mg/kg y 0,01 mg/kg respectivamente. Como puede observarse, los valores máximos encontrados no superan dichos LMR, incluso en el jugo concentrado estos se diluyen hasta 6 veces cuando se lo reconstituye en agua para ser consumido.