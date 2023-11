El sector ganadero hizo un ambicioso plan para 2032

Implicaría aumentos en la actividad económica, en comparación con el año base -2022-, que serían: unos U$S 26.444 millones (U$S 5.505 millones más); 546.068 puestos de trabajo (114.623 nuevos empleos); 1,2 millón de fletes (214.827 más), y unos U$S 8.582 millones en generación de divisas.