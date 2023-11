Cartas de lectores: el voto en blanco

Constitucionalmente es obligatorio el voto para elegir uno de los dos candidatos a ejercer la Presidencia de la República Argentina en este nuevo período de cuatro años. El voto en blanco nos priva del derecho a reclamar incumplimientos de leyes, derechos constitucionales vulnerados, incumplimiento de promesas en sus campañas persiguiendo nuestro voto y/o cualquier derecho que consideremos que nos corresponde. Hemos visto en televisión a conocidos políticos enojados porque no han sido elegidos adelantar que votarán en blanco. ¡Qué desilusión, todo el tiempo de campaña trataron de conquistar nuestro voto y ahora enojados “se lavan las manos” y dejan abandonados a quienes confiaron y los votaron! Quiero decir: nadie tiene que votar en blanco, hay que confiar y jugarse por cualquiera de los dos candidatos porque no hacerlo, no jugarse, nos quita el derecho de reclamo o quejas. Si votas en blanco, no te enojes cuando te lastimen.