Cartas de lectores: Barbarie

¡Qué foto en primera página del diario LA GACETA! Personas levantando papas sueltas en el pavimento después de un vuelco de un camión que las transportaba, demostraba la foto “la miseria y la angustia social que existe en Tucumán”. Ahora. ¿Uds. vieron las imágenes del día sábado 21 y domingo 22 de la “gente”, recurriendo a los supermercados, vaciando góndolas de productos que necesitan y los que no también? Ganaba el que más carros llenaba, sin importar precios, no existían, en algunos lugares pusieron pantallitas electrónicas con los precios del producto que se controlaban desde las cajas, se llegaron a cambiar tres veces en un día, pero no importaba, nadie reclamaba nada, siempre “era negocio” iban a estar más baratos que el lunes 23; vaciaron los tanques de las estaciones de servicios haciendo colas hasta de dos horas, los súper sin responsabilidad alguna ganaron esos dos días más del 100% en cada producto; los empleado no tenían cara para decir el precio en voz alta; en Instagram se mostraban freezers abarrotados de carne… una pornografía explicita del “sálvese quien pueda”, “yo tengo, yo lo hago”. El que no tiene ni siquiera para comprar un kilo de puchero se fue a la ruta y Dios les mandó las papas; la carne no llegó pero sí pudo comer puré con su familia, un lujo con lo que cuesta la papa tucumana, gracias a la generosidad del camión; eso sí, a los recolectores les costó caro; en la foto parecían saqueadores, robando alimento de otro. ¿Que son, entonces, las jaurías acopiadoras y los supermercadistas saqueadores del bolsillo ajeno de todos? ¿Por qué esto? ¿Porque el lunes ganaba Massa y la Argentina explotaba? ¿En qué terminó la película? El lunes no pasó nada a pesar de que ganó Massa, pero el miércoles volvió el canal Venus a la TV abierta, se perdonaron una asesina Montonera con un chorro loco acompañado de Barrionuevo (no lo digo yo… se lo dijeron ellos, con denuncias penales incluidas); se abrazaron para eliminar al otro, al peronismo. Pero, como siempre digo, en Argentina ni en ningún lugar del mundo sus habitantes se salvan solos, ¡Imposible! Si no somos solidarios, generosos con el otro, los pueblos, las naciones, el país, ni la Patria existen. Yo no garantizo a nadie personalmente con lo que haga o deje de hacer yo de lo que vivo, convencido de que el Peronismo es una forma de vida cristiana y humanista -por lo menos así lo creo yo- cuyo fin es lograr una comunidad organizada, en paz, solidaria, inclusiva y sobre todo con justicia social.