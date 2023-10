Cantautores de la Argentina y de Uruguay en el Encuentro Molle

Dani comenzó hace tres años comencé un camino de introspección: “siempre quise poder escribir y cantar MIS canciones. Me dí con la sorpresa de que no podía ‘escapar’ de la influencia folclórica de la región; al mismo tiempo me veía atravesando mediante las melodías y el canto todo aquello que fue influencia musical en mi vida y también de mis ancestros. Uno se cuestiona ¿qué es ser compositor/a, qué es ser cantautor/a? Y lo pensaba como una ‘etiqueta’ más en la industria de la música hasta que pude entender que se considera compositora a una persona que escribe una obra sin que necesariamente vaya a interpretarla, pera la persona cantautora hace la letra y la música que luego cantará y ejecutará”.