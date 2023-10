Leonel Pierce quiere ser parte de la historia grande de San Martín: “Tenemos la convicción de que podemos ascender”

El momento que atraviesa el “santo” no es esquivo a los jugadores. El mediocampista reconoció que los resultados de las últimas cuatro fechas no se dieron por factores futbolísticos. “Entendemos que el hincha es pasional; que no le importa el cómo, sino ganar. Pero esa ansiedad la tenemos que saber manejar para no desesperarnos. En el fútbol, los rivales también juegan. No se trata de decir: ‘soy San Martín’ y mágicamente ganas. Es más complejo que eso. Siempre jugamos para ganar. Pero como te puede salir bien puede salir mal y que lo hecho en la semana no funcione”, expresó.