Esperando a los bárbaros: entre la vergüenza ajena y las nuevas grietas

¿Qué sucederá el lunes? No habría que hacerse los rulos porque un día en el proceso que se viene será una gota de agua en el mar. De acuerdo al resultado habrá corridas, asalto a las góndolas y eventualmente renuncias o quizás no pase nada. A la hora de realizar comparaciones históricas y sólo como ejercicio, no habría que olvidar que tras la caída de Roma la cosa no floreció y que le siguió un período muy oscuro que se conoce como Edad Media, proceso histórico que se tragó a varias decenas de generaciones.