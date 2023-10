Y ahora, llegó el blue del blue

Sin embargo, apareció “el blue del blue”. Mientras una de las principales casas de cambio que opera en la plaza paralela mantiene cerradas desde el martes sus operaciones por “problemas de sistemas”. En otras, solo ofrecen excusas de escasez de información para concretar una operación. Hasta desmienten la aparición de compradores con bolsos llenos de dinero. Las escasas transacciones no superaron los U$S 200 por cliente, mientras que la dispersión de precios es total. A tal punto que mientras se indica en ese mercado que el precio de referencia es de $ 900, los compradores no pueden conseguir el billete por debajo de los $ 1.000.