Una deuda por $60 millones genera ruidos en el servicio de transporte público

“No es que no hay plata o que no se paga porque no se quiere, sino que tenemos que cumplir con los procedimientos de control. Sí se está pagando. Hay controles que tenemos que hacer. No es que se presenta el expediente y se paga”, expresó Gerk. En ese sentido, señaló que la semana próxima se abonará el expediente de agosto. Aclaró también que los dineros se pagan a mes vencido, no adelantado. Es decir, por ejemplo, que el expediente de octubre se presentará en noviembre y que, luego de los controles, se abonaría en diciembre.