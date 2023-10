Para-karatecas tucumanos ganaron medallas y mejoraron su calidad de vida

Los para-karatecas compiten bajo un sistema de puntuación que consiste en una compensación mediante puntos extras otorgados en función a la limitación que provoca la discapacidad de cada deportista. Por ejemplo: retraso mental moderado o Síndrome de Down, puede ser nivel 1, 2 o 3, leve, moderado o Severo. La modalidad de competencia es kata (forma) y no kumite (combate). Los deportistas no se enfrentan ni tienen contacto pleno con un oponente, sino que realizan una coreografía cuya secuencia debe ser ejecutada con la mayor precisión posible.