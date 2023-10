Maxi López expresa el evangelio a través del gospel

- Llegué a esta música cuando conocí a Jesús. Comencé a estudiar en 2017 y en ese momento mi orientación musical era otra y quizás te diría que divagaba entre géneros. Cuando conocí a Jesús, mi vida cambia y también mi forma de vivir. Nace en mí una gran devoción por Jesús y en mi corazón un gran deseo de darle gracias por el regalo de la vida. Es así que nace el deseo de usar mis dones y talentos para exaltar su nombre. Tengo canciones propias que aún no salieron a la luz; me estoy preparando para en algún momento poder cantarlas. Dios me ha permitido vivir la vida de una manera diferente y encontrar en Él mi identidad como hijo suyo, y el propósito por el cual existo en este mundo. Mi forma de vivir el Evangelio es muy alegre porque me hace muy feliz y me da paz.