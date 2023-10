La MLS actualizó su nómina de pagos y se conoció cuánto gana Lionel Messi en el Inter Miami

Después de Messi, el jugador que más gana en el equipo dirigido por Gerardo Martino es el venezolano Josef Martínez (U$S 4.391.667). Lo increíble es la cifra que perciben dos estrellas del fútbol mundial como los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, que se llevan U$S 1.775.000 y U$S 1.25 millones, respectivamente.