Un jugador de Paraguay escupió a Lionel Messi: la reacción del ídolo argentino

Qué dijo Leo Messi sobre el escupitajo de Sanabria

Como era de esperarse, tras el partido le preguntaron a Leo acerca de la actitud del paraguayo. Si bien le restó importancia para que no tomara trascendencia, lanzó una dura frase contra el atacante guaraní. "La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi. Solo me dijeron ellos. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí", sentenció.