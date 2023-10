El furcio de Axel Kicillof: "¿Tenés un problema? Ni Massa, ni Milei te lo van a resolver"

No es la primera vez que el mandatario provincial comete estos errores. Según recordó la revista Noticias, el año pasado en la Feria del Libro, Kicillof compartió la mesa “Debates y desafíos en torno a la identidad” con la historiadora Araceli Bellotta, el escritor y humorista Pedro Saborido y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout. En pleno discurso, para hacer énfasis sobre el rol que debe tener del Estado, sostuvo: "La oposición tiene un solo proyecto: el ajuste y la exclusión. Quieren destruir al Estado, ¿y qué va a quedar? ¿El mercado?". Y se respondió a sí mismo: "La respuesta nunca va a venir del mercado, porque donde no hay negocio, el Estado no llega. Perdón, ¡el mercado!", se corrigió de inmediato.