Preventiva para una acusada de encubrir un robo

Luego de relatarle los hechos al juez Alejandro Javier Tomas, Ybañez acusó a Medina de ser autora del delito de encubrimiento. Uno de los elementos que le permitieron a la fiscalía imputarle este delito y no acusarla de robo fueron los testimonios manifestados por los vecinos de la zona donde dan cuenta que Medina no tuvo intervención en la irrupción del domicilio. “Estamos ante un claro supuesto de flagrancia, en donde la imputada ha sido aprendida en posesión de varios elementos sustraídos de la propiedad de la víctima del cual tenía pleno conocimiento porque andaba ofreciéndolos junto con el autor del hecho”, expresó. Por último, el auxiliar fiscal solicitó que la imputada sea sometida a diez días de prisión preventiva para cautelar el proceso de investigación ya que restan practicar algunas medidas como ser la recolección de testimonios. Además mencionó que la mujer ya cuenta con condenas previas, una dictada en noviembre de 2020 de un año y seis meses de prisión en suspenso, y otra otorgada en septiembre de 2021 a 20 días de prisión efectiva. Al no haber oposición por parte del representante lega de la mujer, Bernardo Lemme (perteneciente a la defensoría oficial) respecto de la imputación de cargos y la medida preventiva solicitada por el MPF, el juez Tomas hizo lugar al requerimiento de Ybañez al considerarlo un pedido prudente y dispuso que María Julia Medina sea sometida a diez días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. (Producción periodística: Micaela Pinna Otero)