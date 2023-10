Salir con repertorio propio, defenderlo, apostar por el camino

- Mi carrera es una constante siembra. Estoy trabajando para la cosecha y espero que sea fructífera. Lo importante es el camino, todo lo que implica el paso a paso. Estar lejos de casa significó una apertura muy importante para mí. Valoro hoy más que nada el tiempo y la gente que me ha acompañado, y que me sigue acompañando. Mi familia, mis amigos, la gente que gusta de mi música y que siempre está. Vivir a muchos kilómetros de la provincia significó también aprender a despojarme de algunas cosas o de situaciones que me hicieron ver con más claridad mi carrera y entender que somos artífices de nuestro destino. Que hay que tomar decisiones y apostar por ellas con convicción.