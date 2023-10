¿Qué es un buen gobierno?

Los malos gobiernos

Los malos gobiernos, en cambio, no hacen nada parecido. Muy al contrario: adoptan una visión del mundo en la que los problemas son siempre situaciones inesperadas y excepcionales que los toman por sorpresa y frustran sus objetivos. Las cosas no son como ellos hubieran deseado porque surgió esto o aquello. Los malos gobernantes funcionarían bien, si seguimos su lógica, solo en un mundo idílico de paz, armonía y prosperidad en el que los intereses de otros países no contradigan los propios y todo el mundo asumiera el compromiso de resignar sus objetivos para ayudarlos y colaborar con ellos. Así cualquiera.