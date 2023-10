La lucha contra la inflación: entre el FMI, la suba de tasas y el blanqueo nulo

La cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación abrió nuevas inscripciones para el plan Procrear 2023, la oportunidad de poder acceder a un crédito hipotecario que les permita a los interesados acceder a su casa propia. Para participar del programa hay que cumplir con los requisitos fundamentales y completar un formulario en línea, a través de una computadora o un celular. Ellos son: *No haber sido beneficiario de planes de vivienda en los últimos 10 años. *No contar con inmuebles registrados. *DNI. *Ser argentino o extranjero con residencia permanente. *Tener entre 18 y 64 años. *Estado civil. *Certificado de discapacidad si corresponde.*Ingresos mensuales. *Tener al menos 12 meses de continuidad laboral. *No tener antecedentes negativos. *En caso de estado civil casado, el cónyuge será considerado cotitular automáticamente.