Murió la poeta Louise Glück, Premio Nobel de Literatura 2020

"Los poemas no perduran como objetos, sino como presencias. Cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana: devuelves al mundo un espíritu compañero. Yo leo poemas para escuchar esa voz. Escribo para hablar a aquellos a quienes he escuchado", escribió Glück en su ensayo Proofs and Theories (Pruebas y teorías), en el que plasmó su concepción del mundo poético como una dimensión que traspone el lenguaje y toda materialidad. Además de autora de catorce libros de poesía, escribió dos ensayos que se sumergen en cuestiones como la decepción, el rechazo, la muerte, el amor y la traición.