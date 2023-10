Una fuerte pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese generó escándalo y tuvieron que suspender las grabaciones de Podemos Hablar

“Bueno, pasó, pero Rincón no podía seguir porque se quedó mal con el comentario. No le gustó. Ahí se desbordó todo. ‘La verdad Andy no puedo seguir, me quedé mal. No puedo seguir si no la aclaro”, continuó De Brito con el relato y sorprendió a todos: “Y lo aclaró. Dijo ‘yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar, además me parecés horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes esta anécdota. Y no quedó ahí porque Rincón estaba enojada y le dijo ‘vos también estabas en la misma, así que no sé qué hablás’ hablando del consumo”.